МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Турецкая лира дешевеет к доллару уже более чем на 15%, поставив новый антирекорд – 13 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. На российский рынок выходит крупный турецкий застройщик

По состоянию на 15.35 мск курс доллара к лире рос на 15,51% — до 13,03 лиры за доллар.

С начала ноября курс лиры упал по отношению к доллару уже на 26,7%.

Центробанк Турции 18 ноября принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%. А в понедельник, 22 ноября, президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

"Турецкая лира дешевая, но вероятно, еще больше ослабеет и упадет до новых рекордных минимумов, поскольку нет никаких признаков изменения денежно-кредитной политики", — прокомментировал газете Wall Street Journal главный стратег SEB по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд (Per Hammarlund).