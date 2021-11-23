МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник поднимаются, рынки ожидают важную статистику в среду, когда станут известны данные по ВВП страны в третьем квартале, свидетельствуют данные торгов. Эксперт пояснил, что приведет к волатильности на рынке нефти в 2022 году

По состоянию на 17.57 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,4% — до 35760,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,25% — до 15894,7,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 4698,55 пункта.

В среду будет опубликована вторая оценка по ВВП США в третьем квартале. Аналитики ожидают замедление роста экономики страны до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

Данные по экономике США являются одними из важнейших при принятии решения Федеральной резервной системой (ФРС) США по мерам поддержки экономики в период пандемии. В ноябре ФРС объявила о начале сворачивания выкупа активов с рынка, в следующем году регулятор допускает повышение ставки. По данным CME Group, 85,2% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.

Рынки также обращают внимание на данные по деловой активности в стране. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за ноябрь снизился до 56,5 пункта против 57,6 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг уменьшился до 57 пунктов против 58,7 пункта в октябре, аналитики ожидали 59 пунктов. PMI в промышленности при этом поднялся до 59,1 пункта с 58,4 пункта ранее, прогноз составлял 59 пунктов.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции Zoom Video Communications дешевеют на 14,6% после того, как фирма сообщила о замедлении роста продаж.