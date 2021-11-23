МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам во вторник вечером слабо меняется, рынки ожидают публикацию важной статистики по США в среду, свидетельствуют данные торгов. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

По состоянию на 18.06 мск курс евро рос до 1,1248 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1234 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 115,07 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,86 иены, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 96,48 пункта.

В среду аналитики ожидают большое количество статистики по США. Так, станет известна вторая оценка по динамике ВВП США в третьем квартале, а также данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 20 ноября.

Позднее в среду выйдут данные о доходах и расходах населения и продажах новостроек в октябре, а Мичиганский университет (Michigan Consumer Sentiment Index) опубликует окончательную оценку индекса потребительских настроений в ноябре.

Наибольшее внимание будет обращено к данным по ВВП страны. Аналитики ожидают замедление роста экономики страны до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

Поддерживает евро к доллару статистика по еврозоне. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 55,8 пункта с 54,2 пункта в октябре, аналитики прогнозировали его снижение.