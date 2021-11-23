МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам во вторник после ощутимого их падения в понедельник, следует из данных торгов. Нефть перешла к росту после заявлений о дополнительных поставках

Уверенный рост рынка нефти и закрепление котировок выше психологически значимого уровня в 80 долларов за баррель по сорту Brent поддержал курсовую стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,26% — до 3960,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,11%, до 1662,38 пункта.

Рынок накануне испытал наибольшее в этом году падение. Так, индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника обвалился на 3,58%, до 3872,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,55%, до 1628,1 пункта.

КОРРЕКЦИЯ

Российский рынок акций во вторник с утра по инерции обновил многомесячные минимумы по основным биржевым индексам. Видимо, с понедельника остались неисполненные приказы на продажу акций.

Об этом сигнализировал тот факт, что в понедельник фондовые индексы "закрылись" около дневных минимумов, поскольку многие игроки не успели закрыть все позиции.

Однако эта инерционная волна продаж прошла довольно быстро: уже в первые 10 минут рынок "нащупал" дно и начал восстановление, которое продлилось до завершения торгов. Максимальные значения индексы достигли к закрытию основной сессии.

Внешний позитивный фон формировался динамикой рынка нефти. Цена на нефть марки Brent все-таки вернулась выше и закрепилась над психологически значимым уровнем в 80 долларов за баррель.

Это произошло, несмотря на то что уже целый ряд стран "распечатал" стратегические резервы углеводородов. Однако нефти из стратегических резервов на рынок в итоге поступит не очень много и не сразу, в котировки, скорее всего, закладывалось большее, считают аналитики. Более того, ОПЕК+ внимательно отслеживает рыночную ситуацию и готов к корректировке своей добычи, чтобы компенсировать негативный эффект от продажи резервной нефти.

Западные фондовые индексы при этом в основном снижаются, что, впрочем, не мешает российским акциям восстанавливаться. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,1%, до 96,4 пункта, что отчасти помогает расти рисковым активам.

Геополитическая ситуация принципиально относительно понедельника не изменилась, но инвесторы, видимо, посчитали российские бумаги привлекательными для покупок с учетом реализованной просадки. От абсолютного пика в середине октября индекс Мосбиржи сегодня в какой-то момент снижался на 12%, а затем последовала восходящая коррекция, рассуждает Михаил Шульгин из "Открытие инвестиции". Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Распадской" (+13,8%) – в преддверии заседания совета директоров компании по дивидендам за девять месяцев текущего года.

Также выросли расписки Qiwi (+9,4%) на фоне корпоративных новостей о дивидендах по итогам третьего квартала в размере 30 центов на акцию и улучшении прогноза по скорректированной чистой прибыли за год. Наконец, Qiwi получила 6,3 миллиарда рублей от продажи своих 40% в проекте "Точка" банку "Открытие".

Подорожали во вторник акции "Газпрома" (+6,2%), "Алросы" (+4,8%), "Русала" (+5%), Сбербанка (+4,9%).

Упали акции ИСКЧ (-4,6%), ПИКа (-2,7%), "М.Видео" (-2,5%). Корректировались защитные бумаги производителей драгметаллов: Petropavlovsk (-2,9%), Polymetal (-2,9%), "Селигдара" (-2,4%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок в среду может вернуться к падению при развороте нефтяных цен вниз или выходе на первый план геополитических рисков, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Инвесторы показали желание отвоевать часть утерянных в последние сессии позиций, но пока что текущее движение можно считать не более чем коррекцией с рисками возможного разворота вниз. Потенциал отскока, впрочем, пока только начинает реализовываться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3900-4040 пунктов", — оценила прспектив она.

Индекс Мосбиржи будет в среду колебаться в пределах 3920-4020 пунктов, оценивает ситуацию Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".