МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показали снижение из-за опасений вокруг карантинных ограничений, FTSE 100 показал рост, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций отскочил вверх после обвала понедельника

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15%, до 7266,69 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,85%, до 7044,62 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 1,11%, до 15937 пунктов.

Обеспокоенность, связанная с карантинными ограничениями, сдержала европейские индексы. В понедельник в Австрии в силу вступил очередной всеобщий локдаун, а в Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, и ряд регионов уже ввели дополнительные ограничения, которые затрагивают, в первую очередь, права непривитых граждан.

"Похоже, что европейские инвесторы тоже находятся в режиме локдауна…. К счастью, в ряде других стран (помимо Австрии и Германии — ред.) ситуация куда менее серьезная, но как мы уже видели, это может быстро измениться в это время года", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова цитирует агентство Франс Пресс.

Не смогла заметно поддержать индексы сильная внутренняя статистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 55,8 пункта с 54,2 пункта в октябре вместо ожидаемого снижения.

Британский FTSE 100 получил поддержку за счет металлургического и энергетического секторов — примерно на 0,6% и 0,5% соответственно. Цена на медь растет во вторник на 0,7%, нефть дорожает в среднем на 2-2,5%. В результате выросли в цене акции связанных с этой сферой компаний: бумаги BP подорожали на 1,5%, BHP Group — на 3%, Rio Tinto — на 2,9%.