МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показали снижение из-за опасений вокруг карантинных ограничений, FTSE 100 показал рост, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций отскочил вверх после обвала понедельника

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15%, до 7266,69 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,85%, до 7044,62 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 1,11%, до 15937 пунктов.

Обеспокоенность, связанная с карантинными ограничениями, сдержала европейские индексы. В понедельник в Австрии в силу вступил очередной всеобщий локдаун, а в Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, и ряд регионов уже ввели дополнительные ограничения, которые затрагивают, в первую очередь, права непривитых граждан.

"Похоже, что европейские инвесторы тоже находятся в режиме локдауна…. К счастью, в ряде других стран (помимо Австрии и Германии — ред.) ситуация куда менее серьезная, но как мы уже видели, это может быстро измениться в это время года", — считает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чьи слова цитирует агентство Франс Пресс.

Не смогла заметно поддержать индексы сильная внутренняя статистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 55,8 пункта с 54,2 пункта в октябре вместо ожидаемого снижения.

Британский FTSE 100 получил поддержку за счет металлургического и энергетического секторов — примерно на 0,6% и 0,5% соответственно. Цена на медь растет во вторник на 0,7%, нефть дорожает в среднем на 2-2,5%. В результате выросли в цене акции связанных с этой сферой компаний: бумаги BP подорожали на 1,5%, BHP Group — на 3%, Rio Tinto — на 2,9%.