МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером резко перешел к росту и уверенно прибавляет к основным валютам после сообщений о телефонном разговоре начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1065 за тысячу кубометров

Уверенный рост рынка нефти и слабость доллара на форексе добавляют уверенности российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск падал на 46 копеек, до 74,36 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 83,64 рубля, следует из данных Московской биржи..

Ранее во вторник доллар максимально поднимался до 75,29 рубля, евро — до 84,68 рубля.

РУБЛЬ РАСТЕТ НА ПОЗИТИВЕ СО СТОРОНЫ ГЕОПОЛИТИКИ

На российском валютном рынке вечером преобладала тенденция к росту курса рубля, который возобновился на фоне признаков снижения геополитической напряженности. В частности, около 20.00 мск появились первые сообщения о телефонном разговоре начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Герасимов и Милли обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, вызывающих озабоченность двух стран. Телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов, заявили в оборонном ведомстве США. Это стало позитивным сигналом на фоне обострившейся в последнее время "украинской" темы, давившей на курс российской валюты. В итоге, рубль быстро отвоевал у доллара и евро 60-80 копеек.

Внешний — позитивный для рубля фон — формировался динамикой рынка нефти. Цена на нефть марки Brent вечером также усилила рост и прибавляет 3,4%, до 82,4 доллара. Это произошло, несмотря на то что уже целый ряд стран заявил о "распечатывании" стратегических резервов углеводородов.

Однако нефти из стратегических резервов на рынок в итоге поступит не очень много и не сразу, в котировки, скорее всего, закладывалось большее, считают аналитики. Более того, ОПЕК+ внимательно отслеживает рыночную ситуацию и готов к корректировке своей добычи, чтобы компенсировать негативный эффект от продажи резервной нефти.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет в пределах 0,1%, до 96,5 пункта, что отчасти помогает расти рисковым активам.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,1 тысячи за баррель сорта Brent. Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает оставаться в неопределенных геополитических условиях, считает Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал".

"Информационный фон в западной прессе может продолжать оказывать давление на рубль. В этой связи мы считаем, что в краткосрочной перспективе сильные фундаментальные позиции экономики РФ не будут играть значительную роль в динамике валюты. Предсказать новостной сентимент невозможно, поэтому мы можем ожидать только роста волатильности на рынках. Прогноз курса доллара на конец недели: 73-76 рубля", — добавляет он.

Дисконт в курсе рубля, связанный с повышением внешнеполитического давления, все еще сохраняется в значительной мере, как, впрочем, и негативный тренд на рынке рублевого долга, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В среду баланс факторов для рубля не должен претерпеть значительных изменений, курс доллара может двигаться около отметки 75 рублей", — оценивает перспективы он.