МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются перед публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые индексы США в основном выросли

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% — до 3583,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2515,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,16%, до 24613,12 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,31% — до 2988 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 1,3% — до 29386,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 7408,9 пункта.

Инвесторы внимательно следят за действиями мировых центробанков в условиях рекордного роста цен и нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Наибольшее внимание участников торгов сконцентрировано на действиях ФРС США. Американский регулятор ранее объявил о сокращении объема выкупа активов на 15 миллиардов долларов в ноябре и декабре.

Позднее в среду будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС, где трейдеры надеются увидеть сигналы по дальнейшим действиям регулятора — в частности, по срокам повышения ставок и возможному ускорению сворачивания программы выкупа.

"Рынок продолжает смещать свои ожидания в сторону еще большего ужесточения монетарной политики ФРС", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).