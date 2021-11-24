МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет в ожидании ряда статданных из США, а также публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Функция золота. Почему растет интерес к драгоценному металлу

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,59%, или на 10,65 доллара, до 1794,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,58%, до 23,57 доллара за унцию.

Позднее в среду будут опубликованы данные о ВВП США в прошлом квартале – аналитики прогнозируют, что минторг страны повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тысяч.

Затем будут обнародованы другие показатели — доходы и расходы американцев в октябре и продажи новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.

Трейдеры также находятся в ожидании протокола заседания Федрезерва США. Участники торгов рассчитывают получить сведения о дальнейших действиях регулятора — в частности, о сроках повышения ставки рефинансирования и возможном ускорении сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.