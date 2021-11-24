МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду торгуются в основном в плюсе на фоне продолжающегося роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном растут в цене на торгах в Лондоне

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,42% — до 7295,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 7062,82 пункта, немецкий DAX снижался на 0,1% — до 15920,76 пункта.

Европейские рынки показывают в основном положительную динамику на фоне роста цен на нефть во вторник и среду. Днем ранее марки нефти Brent и WTI подорожали на 3,3 и 2,3%. На данный момент цены продолжают расти — на 0,3-0,4%. В связи с этим акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies дорожают на 1,6%, 1,3% и 1,3% соответственно.

Немецкий индекс колеблется после внутренней статистики. Индекс делового климата в стране в ноябре снизился чуть хуже прогноза — до 96,5 пункта с уровня октября в 97,7 пункта.

Рост DAX сдерживают и корпоративные новости. Акции Volkswagen дешевеют на 2,2% после новостей о том, что французский регулятор разрешил немецкому автопроизводителю купить компанию по прокату автомобилей Europcar.