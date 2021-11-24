АНКАРА, 24 ноя — ПРАЙМ. Резкое падение курса турецкой лиры заморозило продажу квартир и автомобилей в Анкаре, сообщили РИА Новости представители этих секторов. Обвал турецкой лиры 23 ноября стал максимальным с 2001 года

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

Как заявил глава одной из городских компаний Анкары по продаже недвижимости Хасан Унер, резкий рост доллара парализовал рынок недвижимости. "Желающие купить квартиру ждут еще большего снижения ставки, чтобы взять ипотечный кредит подешевле. Те, у кого есть валюта, хранят ее в ожидании еще большего повышения стоимости доллара. А продавцы недвижимости, наоборот, поднимают цены, за последний месяц квартиры подорожали в среднем на 10%", — сказал собеседник агентства.

Владелец салона ремонта автомашин Ахмет Айтач говорит, что падение курса лиры лихорадит рынок автомобилей и запчастей. "Цены на запчасти растут опережающими темпами по сравнению с ростом курса доллара. Мы прогнозируем, что при текущей неуправляемой ситуации стоимость запчастей может вырасти вдвое, тогда мы вообще не знаем, что будем делать, и что будут делать наши клиенты", — сказал собеседник агентства.

С другой стороны, по его словам, катастрофическое падение лиры для сектора автосервиса, "не так уж и плохо, потому что новые машины никто не покупает".

"Пока курс был низким, те, у кого ломалась машина, часто брали кредит в банке и покупали новую. Но сейчас он вынуждены их ремонтировать", — добавил Айтач. —0-