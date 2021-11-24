МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду снижаются в ожидании выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Рынок нефти: США наносят ответный удар

По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,36%, до 35637 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4675,75 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшается на 0,29%, до 16263,25 пункта.

В среду инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических данных. Аналитики ожидают замедления роста ВВП за прошлый квартал до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

В это же время ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 66,9 пункта с уровня октября в 71,7 пункта, предварительная оценка составляла 66,8 пункта.

Также аналитики полагают, что по сравнению с сентябрем доходы населения в октябре выросли на 0,2%, а расходы — на 1%. Тогда же бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в октябре. Эксперты полагают, что продажи новостроек остались на уровне сентября в 800 тысяч.