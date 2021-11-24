МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду днем снижается против основных резервных валют на преобладании внешнего негатива — перехода рынка нефти к снижению, укреплении доллара на форексе и сползания западных фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.08 мск рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Цена на нефть марки Brent после обновления утром максимума с 16 ноября (83 доллара) стал снижаться и теряет 0,1% до 82,2 доллара.

Игроки рынка ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который состоится 30 ноября, затем 1 декабря планируется встреча представителей стран ОПЕК, а 2 декабря — всех глав делегаций ОПЕК+.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 96,7 пункта, продолжая обновлять максимумы с июля 2020 года, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Некий стабилизирующий эффект на рынок рублевого долга оказывает отказ Минфина России от проведения в среду аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за крайне негативной рыночной конъюнктуры.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вторник принес рублю умеренное ослабление геополитического напряжения, но оно представляется лишь временным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Без более значимых новостей еще рано говорить о деэскалации, и риски роста курса выше 75 рублей за доллар остаются", — добавляет он.

Предстоящие налоги (завтра и в понедельник пик выплат) продолжат оказывать поддержку рублю, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Далее до конца года ряд компаний будет готовиться к выплатам промежуточных дивидендов, что потребует от них дополнительной продажи валюты. Но всё это будет по-прежнему компенсироваться геополитическими рисками до прояснения ситуации. Поэтому краткосрочно довольно сложно спрогнозировать динамику российской валюты, хотя среднесрочно мы по-прежнему видим пространство для его укрепления до уровней, соответствующих 70-72 рублям за доллар", — оценивает он.