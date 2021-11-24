МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.47 мск снижается на 0,61%, до 3936,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1657,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 63 копейки, до 74,9 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 83,93 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,28% — до 82,08 доллара за баррель.

РЫНОК ВОЛАТИЛЕН

Российский рынок акций в среду менял несколько раз направление динамики, переходя из плюса в минус и обратно по основным индексам.

В ходе торгов среды индекс Мосбиржи колеблется в диапазоне 3913,39 – 4021,25 пункта, динамика РТС проходит в рамках 1650,55 – 1704,31 пункта.

Волатильность также присутствует и на рынке нефти: в течение торгов котировки менялись в диапазоне 81,76-83 доллара за баррель Brent.

"Волатильность на российском рынке сохраняется… Открытие торгов состоялось в плюсе, но удержаться в нём оказалось невыполнимой задачей. На внешних рынках преобладает пессимизм, связанный с ожиданиями более агрессивного ужесточения денежной политики ФРС", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Даже в Европе начали звучать голоса о необходимости сокращения стимулов. В частности, глава ЦБ Голландии Клаас Кнот и член ЕЦБ по глобальным рынкам Изабэль Шнабель призвали к свёртыванию программы экстренного финансирования в период пандемии. Нефть начала сдавать свои позиции, но промышленные металлы сохранили прирост. В частности, никель дорожал более чем на 2%", — добавляет он.

В начале торгов расписки TCS подскакивали в цене на 4,4% — до 7355,8 рубля на позитивной отчетности по МСФО за девять месяцев.

"Позже поступили новости об отсутствии планов банка по возобновлению дивидендных выплат в первые кварталы 2022 года из-за нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, что оказало давление на бумаги", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту расписки TCS компании теряют 1,89%.

"Лукойл" также позитивно отчитался по МСФО за девять месяцев. К текущему моменту бумаги компании снижаются на 0,73%.

В лидерах роста – акции "Акрона" (5,57%), банка "Санкт-Петербург" (2,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,59%), акции "М.Видео" (2,32%), "Юнипро" (1,72%), а также акции "Фосагро" (1,17%).

В лидерах снижения — акции "Полюса" (-3,75%), Polymetal (-3,48%), "Алросы" (-3,26%), Московской биржи (-2,89%), ФСК "ЕЭС" (-2,45%), а также бумаги Сбербанка (префы снижаются на 2,24%, обыкновенные акции – на 2,17%), акции Petropavlovsk (-2,14%) и акции "Газпрома" (-2,12%).

ПРОГНОЗЫ

В техническом плане позитивом является то, что индекс Мосбиржи всё же смог подняться выше 4000 пунктов, но не смог удержаться на достигнутых уровнях, замечает Кочетков.

"Логичным было бы повторное тестирование недавних минимумов с последующим разворотом вверх. Соответственно, пока сложно рекомендовать открытие длинных позиций, так как волатильность остаётся высокой. Впрочем, динамика торгов в среду говорит о том, что желающих продавать индекс ниже 3900 пунктов уже не так много", — добавляет он.

Инвесторы на российском рынке акций все еще действуют осторожно и будут следить, в частности, за способностью нефтяных котировок развить краткосрочный рост, отмечает Кожухова.