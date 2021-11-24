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https://1prime.ru/Financial_market/20211124/835315981.html
Российский рынок акций снизился на внешнем негативе
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Российский рынок акций снизился в среду по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение внешнего фона. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,25%,... ПРАЙМ, 24.11.2021
рынки, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение внешнего фона.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,25%, до 3950,56 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1660,59 пункта.
Западные фондовые индексы в основном снижаются, в пределах 0,6%. Рынок нефти отошел от дневного максимума 83 доллара и прибавляет 0,2% — до 82,5 доллара за баррель сорта Brent.