МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение внешнего фона.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,25%, до 3950,56 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1660,59 пункта.

Западные фондовые индексы в основном снижаются, в пределах 0,6%. Рынок нефти отошел от дневного максимума 83 доллара и прибавляет 0,2% — до 82,5 доллара за баррель сорта Brent.