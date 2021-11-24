МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду по основным биржевым индексам, прервав попытки коррекционного отскока после ощутимого падения в понедельник.

Приостановка роста рынка нефти и сползание западных фондовых рынков поддержали давление на курсовую стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,25%, до 3950,56 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1660,59 пункта.

ОПЯТЬ ВНИЗ

Российский рынок акций в среду с утра по инерции, попытался продолжить коррекционный рост, начавшийся во вторник.

Однако эта инерционная волна быстро натолкнулась на начавшую дешеветь нефть. Стоимость марки Brent после обновления утром максимума с 16 ноября (83 доллара) стала снижаться и теряет вечером 0,2%, до 82,2 доллара.

Игроки рынка ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который состоится 30 ноября, затем 1 декабря планируется встреча представителей стран ОПЕК, а 2 декабря — всех глав делегаций ОПЕК+. Также они оценивают действия "антиОПЕК+" в лице США, убедивших Китай, Индию, Японию, Великобританию и Южную Корею на совместные продажи нефти из стратегического резерва.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет вечером на 0,4%, до 96,9 пункта, продолжая обновлять максимумы с июля 2020 года, что оказывает давление на рисковые активы.

Западные фондовые рынки преимущественно падают вечером – в пределах 0,4%. Инвесторы отыгрывают не оправдавшие ожиданий макроэкономические данные по США.

Так, американский ВВП в третьем квартале поднялся на 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки роста на 2%, при этом аналитики ожидали улучшения оценки до роста на 2,2%. Во втором квартале ВВП США вырос на 6,7% в пересчете на год. Хуже ожиданий оказались и данные по продажам новостроек, показатель в октябре вырос на 0,4%, до 745 тысяч, при этом прогноз составлял 800 тысяч.

В лидерах падения цены среди российских акций оказались бумаги Московской биржи (-3,7%), "Алросы" (-3,2%), Сбербанка (-1,8%). Продолжили корректироваться вниз бумаги производителей драгметаллов: Petropavlovsk (-2,4%), Polymetal (-3,1%), "Полюса" (-3,1%).

Выросли акции ИСКЧ (+1,6%), "Акрона" (+6%), "Сургутнефтегаза" (+3,4%), "М.Видео" (+2,1%), "Мечела" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российские индексы пока не подтверждают настрой на краткосрочный рост, но в то же время и сильных сигналов в пользу развития падения пока также не поступает, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Тон торгам задают динамика нефтяных цен, геополитический фон и корпоративные истории. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не сумели преодолеть психологически важные отметки 4000 и 1700 пунктов, хотя проверяли их на прочность в течение дня. Сигнала на продолжение роста пока не поступило, но все же нереализованный потенциал роста в район 4120 и 1800 пунктов у индексов остается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3850-4050 пунктов", — оценивает перспективы она.

Российский фондовый рынок завтра перейдет к консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов по индексу Мосбиржи с возможным стремлением к его верхней границе на фоне снижения торговой активности глобальных инвесторов из-за выходного дня на фондовом рынке США (Дня благодарения), полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов, мы ждем, что этот сегмент может выглядеть лучше рынка ввиду стабильных цен на металлы, а также слабости рубля", — добавляет он.