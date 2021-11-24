МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером снижается против основных резервных валют на фоне преобладания внешнего негатива. Снижение рынка нефти, укрепление доллара на форексе и сползание западных фондовых индексов оказывает давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.41 мск рос на 68 копеек до 74,95 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 83,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в середине недели преобладало падение курса рубля к доллару и евро в условиях ухудшения внешнего фона.

Так, цена на нефть марки Brent после обновления утром максимума с 16 ноября (83 доллара) стала снижаться и вечером теряет 0,1% до 82,2 доллара. Игроки рынка ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который состоится 30 ноября, затем 1 декабря планируется встреча представителей стран ОПЕК, а 2 декабря — всех глав делегаций ОПЕК+.

Также они оценивают действия "антиОПЕК+" в лице США, убедивших Китай, Индию, Японию, Великобританию и Южную Корею на совместные продажи нефти из стратегического резерва.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96,9 пункта, продолжая обновлять максимумы с июля 2020 года, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Некий стабилизирующий эффект на рынок рублевого долга оказывает отказ Минфина России от проведения в среду аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за крайне негативной рыночной конъюнктуры.

В этих условиях ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, отступил в среду от минимума с декабря 2018 года.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль остаётся под давлением из-за геополитической напряженности и слабого интереса иностранных инвесторов к рублевым активам, считает Александра Овчинникова из компании "Сбер управление активами".

"Курс стабилизируется около отметки 75 рублей за доллар. Краткосрочный ожидаемый диапазон по нему в рамках 74-75 рублей все еще актуален, для евро: 83,5-84,5 рубля", — оценивает она.

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 73-76 рублей, говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Негативное влияние на рублевый курс сохраняют сложный геополитический фон и неустойчивый общерыночный аппетит к риску. В этих условиях российская валюта несет потери даже несмотря на локальный разворот вверх индекса российских гособлигаций RGBI и налоговый период в РФ", — добавляет он.