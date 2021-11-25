МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. В будущем году цена на нефть может достичь 100 долларов за баррель — такой прогноз в интервью радио Sputnik дал экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России Владислав Гинько. ОПЕК: "распечатанные" импортерами запасы раздуют переизбыток на рынке

Согласно расчетам аналитиков британского банка Barclays, в 2022 году средняя цена на нефть марки Brent может составить 80 долларов за баррель. Банк повысил свой прогноз на 3 доллара.

По словам Гинько, рост прогнозируемой цены на нефть связан с инфляцией в США.

"В США мы видим беспрецедентную инфляцию. Любые товары, которые имеют выражение в долларах, будут иметь тенденцию расти. Что мы наблюдаем внутри США, то и будет происходить на мировых рынках, поэтому у нефти вероятность вырасти намного больше. Волатильность будет сохраняться, но динамика очевидна – это рост", – отметил эксперт.

Гинько считает, что 80 долларов за баррель – не предельная цена для следующего года. По его словам, стоит ожидать подорожания нефти до 100 долларов за баррель.

"На следующий год продавались опционы с прогнозом, что баррель нефти будет стоить 100 долларов. Я считаю, что цена 100 долларов в следующем году возможна", – сказал он.