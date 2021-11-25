МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет за счет коррекционного ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Nordgold снизила производство золота за девять месяцев

По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,44%, или на 7,85 доллара, до 1792,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,51%, до 23,617 доллара за унцию.

В четверг рост стоимости золота поддерживает коррекционное снижение курса доллара к другим основным мировым валютам. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), в частности, снижается на 0,13%, до 96,75 пункта.

Ослабление доллара, в котором исчисляются котировки биржевых товаров, включая драгметаллы, делает более доступными эти товары для держателей всех остальных валют.

Доллар укрепился накануне по выходе данных о резком снижении числа заявок на пособие по безработице в США, а также после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует возможность более решительного ужесточения монетарной политики в стране.