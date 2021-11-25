МОСКВА, 25 ноя ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем ускоряет снижение в рамках коррекции после заметного укрепления накануне, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает укрепляться

По состоянию на 13.02 мск курс евро растёт до 1,1223 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 115,35 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,41 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,68 пункта, утром показатель находился на уровне 96,75 пункта.

Укреплению доллара накануне способствовали, в частности, данные о том, что число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю упало до минимума за 50 лет, составив менее 200 тысяч. Кроме того, протокол Федеральной резервной системы (ФРС) намекнул о возможном дополнительном ужесточении монетарной политики в стране.

Аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что, несмотря на коррекцию, на данный момент влияние этих факторов остаётся в силе.

Эксперты также указали, что особого изменения динамики курса доллара в четверг не будет в связи с выходным днем в США по случаю Дня благодарения.