МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. За периодами падения на финансовых рынках приходит рост, чем раньше оппоненты России прекратят истерику, тем скорее это произойдет, прокомментировал текущую ситуацию с падением ценных бумаг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили заявления о возможном прекращении Россией поставок газа

"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма". Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причём чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдёт снижение пессимистического настроя", — сказал он журналистам.

В понедельник курс рубля продолжил падение предыдущих дней, доллар поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро подскочил выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.