МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, в то время как инвесторы предпочитают отказаться от риска до оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в понедельник без единой динамики

По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 34122 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,77%, до 14537,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,11%, до 4385,25 пункта.

Главным событием недели для инвесторов является заседание ФРС США, которое пройдет 25-26 января. В начале текущего месяца регулятор опубликовал ястребиный протокол, дав понять, что грядет ужесточение монетарной политики. Рынки уже готовятся к тому, что процентная ставка будет повышена в марте, хотя, по данным CME Group, 5,6% аналитиков полагают, что регулятор может повысить ставку уже на январском заседании.

"В цены уже заложено мартовское повышение ставки и четыре повышения в течение 2022 года. Но мы ожидаем, что Пауэлл будет придерживаться "ястребиной" позиции… Это не поддерживает рисковые активы", — отметил макростратег Credit Agricole CIB Ксавье Чапард (Xavier Chapard), чье мнение приводит агентство Блумберг.