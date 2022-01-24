На 14.57 мск Dow Jones падает до 34122 пунктов, S&P 500 - до 4385,25 пункта
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, в то время как инвесторы предпочитают отказаться от риска до оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 34122 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,77%, до 14537,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,11%, до 4385,25 пункта.
Главным событием недели для инвесторов является заседание ФРС США, которое пройдет 25-26 января. В начале текущего месяца регулятор опубликовал ястребиный протокол, дав понять, что грядет ужесточение монетарной политики. Рынки уже готовятся к тому, что процентная ставка будет повышена в марте, хотя, по данным CME Group, 5,6% аналитиков полагают, что регулятор может повысить ставку уже на январском заседании.
"В цены уже заложено мартовское повышение ставки и четыре повышения в течение 2022 года. Но мы ожидаем, что Пауэлл будет придерживаться "ястребиной" позиции… Это не поддерживает рисковые активы", — отметил макростратег Credit Agricole CIB Ксавье Чапард (Xavier Chapard), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220124/835871727.html