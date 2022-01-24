МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) сильным снижением, превышающим 10%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 8,78%, до 6,67 доллара, "Новатэка" — на 9,36%, до 189,35 доллара, "Лукойла" — на 7,3%, до 77,72 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 9,2%, до 7,34 доллара, "Газпром нефти" — на 10,44%, до 31,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" опустились в цене на 7,13%, до 26,69 доллара, НЛМК — на 8,5%, до 24,76 доллара, "Северстали" — на 8,51%, до 17,64 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 10,83%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 9,23%, до 11,66 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 9,32%, до 57,22 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 10,79%, до 4,96 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 1,5%, до 2,3 доллара, "Магнита" — на 8,82%, до 11,88 доллара.