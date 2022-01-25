ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций рухнул на минимум с конца 2020 года

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%, до 34364,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 13855,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4410,13 пункта.