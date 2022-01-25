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https://1prime.ru/Financial_market/20220125/835875594.html
Биржи США закрылись незначительным ростом
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%, до 34364,5 пункта, индекс... ПРАЙМ, 25.01.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%, до 34364,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 13855,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4410,13 пункта.