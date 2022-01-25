МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно вырос по итогам основных торгов вторника после обвала накануне почти на 6% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рубль немного уступил доллару и евро после новых санкционных угроз США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73% — до 3258,74 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 1296,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.31 мск рос 36 копеек – 79,12 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 89,28 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,44% — до 86,66 доллара за баррель.

В то же время ведущие биржевые индексы США теряют до 2,64%, основные европейские растут до 1,04%.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

"Во вторник, 25 января, на российский рынок акций вернулись осторожные покупатели. Именно сегодня внешний фон нейтральный, а новостной поток спокойный. Это позволяет рынку покупать то, что накануне заметно подешевело. При этом опасения относительно геополитического фактора не позволяют "быкам" развернуться в полную силу", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Ключевым фактором движения отечественного рынка акций на данный момент остается рост или снижение странового риска, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Сегодня этот фактор поддержал рынок: в ходе торгов 5-летний CDS опустился к 250 пунктам на фоне отсутствия негативного новостного потока, что позволило индексу Мосбиржи предпринять попытки выхода выше 3300 пунктов, пока неудачные, — к концу основной торговой сессии индекс откатился на фоне ухудшения внешнего фона, но пока удерживается у 3250 пунктов", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Резкий взлет продемонстрировали акции "Самолета" (+11,54%) на фоне новостей о возможном проведении buyback до 500 тысяч акций, отмечает Жильников.

В лидерах роста также акции НМТП (+6,56%), расписки "Русагро" (+5,69%), Fixe Price (+5,21%), акции "Совкомфлота" (+5,165), префы "Мечела" (+5,01%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,82%), акции ЛСР (3,69%) и акции ОГК-2 (+3,15%).

Аутсайдером стали бумаги ПИК (-11,5%), упавшие ниже 1000 рублей за акцию, на минимумы с апреля 2021 года, причем объемы торгов ими взлетели в 3 раза относительно своих среднемесячных значений без новостей.

Также в лидерах падения – расписки Х5 (-5,88%), акции ММК (-5,21%), расписки VK (-4,7%), акции ДВМП (-3,45%), "Роснефти" (-3,04%), а также акции АФК "Система" (-3%), расписки ЦИАН (-2,98%) и акции "Яндекса" (-2,82%). Рубль снижается вечером к доллару и меньше - к евро

ПРОГНОЗЫ

"Завтра многие участники торгов продолжат сохранять выжидательную позицию перед заседанием ФРС по процентной ставке (22.00 мск). Есть вероятность, что Федрезерв смягчит риторику на фоне слабости риск-активов, пандемии и неоднозначной макростатистики", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, 26 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3220-3370 пунктов.

Жильников из Промсвязьбанка не исключает, что в среду отечественный рынок может попытаться продолжить восстановление и перейти в диапазон 3300-3400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся шестой день под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседание ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными.