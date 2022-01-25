МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом в рамках коррекции, также поддерживаемые сильной статистикой по Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,02%, до 7371,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6837,96 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 15123,87 пункта.

По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии вырос, впервые за полгода, до 95,7 пункта с уровня декабря в 94,7 пункта. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне декабря.

Рост также может быть обусловлен коррекцией – FTSE 100 снижался три дня подряд, CAC 40 и DAX – два дня, при этом в понедельник европейские индексы упали на 2,7-4%.

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Компания Unilever объявила об изменении своей структуры – теперь она будет разделена на пять подразделений, которые сосредоточатся на определенной сфере. Для реализации новой структуры организации Unilever сократит около 1,5 тысяч менеджеров по всему миру. Акции компании на бирже в Лондоне снизились на 0,2%.