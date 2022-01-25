МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,17%, до 6,75 доллара, "Новатэка" — на 3,01%, до 195,05 доллара, "Лукойла" — на 4,09%, до 80,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,47%, до 7,45 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 3,35%, до 30,25 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в стоимости на 0,22%, до 26,63 доллара, НЛМК — на 0,4%, до 24,66 доллара, "Северстали" — подорожали на 0,06%, до 17,65 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 3,44%, до 1,02 доллара, Сбербанка — остались в цене на уровне прошлого закрытия в 11,66 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 6,47%, до 60,92 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 2,02%, до 5,06 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 12,17%, до 2,02 доллара, "Магнита" — выросли в стоимости на 2,73%, до 12,21 доллара.