ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Повышенная волатильность, с которой столкнулись финансовые рынки России в последние дни, — "ничто" по сравнению с последствиями, которыми обернется для ее экономики эскалация вокруг Украины, заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны.

"То, что мы видим сейчас, — ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход", — сказал Прайс на брифинге.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.