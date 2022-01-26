МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает отыгрывать потери понедельника в надежде на улучшение внешнеполитической обстановки, индекс Мосбиржи прибавляет более 3%, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть дорожает на торгах

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск растет на 3,55%, до 3374,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,54%, до 1342,61 пункта. На закрытие основных торгов понедельника индекс Мосбиржи обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 56 копеек, до 79,19 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 89,32 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,68%, до 87,77 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции "Мечела": обыкновенные дорожают на 4,08%, а префы — на 5,65%; обыкновенные акции "Башнефти" (+5,53%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,08%). Динамику значительно хуже рынка демонстрируют акции ПИКа (-5,26%), бумаги "Роснефти" (-2,33%) и ВТБ (-2,51%).

ПРОГНОЗЫ

Градус международной напряженности понижается: крупные компании США призывают президента страны Джозефа Байдена проявлять осторожность в вопросе санкций против России, отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Также сегодня в центре внимания будет заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы в 22.00 мск, и участники рынка готовы к началу цикла ужесточения монетарной политики, но отсутствие более жестких действий и заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла может поддержать восстановление позитива на мировых рынках, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В итоге если ФРС не испугает рынки, а политическая ситуация хотя бы не ухудшится, то индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на отметке 3400 пунктов уже до конца текущей недели, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Однако нервозность на российском рынке акций продолжает присутствовать, а текущий рост укладывается в рамки коррекционного отскока, предупреждает Суверов.