МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду более чем на 1%, предвещая бодрое открытие основных торгов с коррекцией к предыдущему падению, в то время как инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи продолжает восстанавливать потери понедельника

По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 1,1%, до 34564 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,19%, до 14446,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,51%, до 4415 пунктов.

Инвесторы ожидают оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы всё больше полагают, что регулятор, предупреждавший о более агрессивном ужесточении монетарной политики, все же не станет удивлять рынки и перейдет к повышению учётной ставки лишь в марте, что позитивно для номинальных котировок акций сейчас. По данным CME Group, лишь 5% аналитиков не исключают возможности повышения ставки уже по итогам текущего заседания.

Кроме того, после публикации итогов заседания глава ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции, и аналитики полагают, что он может дать "голубиные" сигналы в свете усиления политической напряженности между Россией, Украиной и НАТО.

"Сегодня в центре внимания будет ФРС. Дело даже больше в тоне пресс-конференции. Рынки полагают, что, учитывая… напряженность, ФРС может смягчить риторику", — прокомментировал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).