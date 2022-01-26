Фьючерсы на основные американские индексы растут более чем на 1% перед заседанием ФРС США
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду более чем на 1%, предвещая бодрое открытие основных торгов с коррекцией к предыдущему падению, в то время как инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 1,1%, до 34564 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,19%, до 14446,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,51%, до 4415 пунктов.
Инвесторы ожидают оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы всё больше полагают, что регулятор, предупреждавший о более агрессивном ужесточении монетарной политики, все же не станет удивлять рынки и перейдет к повышению учётной ставки лишь в марте, что позитивно для номинальных котировок акций сейчас. По данным CME Group, лишь 5% аналитиков не исключают возможности повышения ставки уже по итогам текущего заседания.
Кроме того, после публикации итогов заседания глава ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции, и аналитики полагают, что он может дать "голубиные" сигналы в свете усиления политической напряженности между Россией, Украиной и НАТО.
"Сегодня в центре внимания будет ФРС. Дело даже больше в тоне пресс-конференции. Рынки полагают, что, учитывая… напряженность, ФРС может смягчить риторику", — прокомментировал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).
https://1prime.ru/Financial_market/20220126/835893630.html