МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пределах 1% в среду вечером в преддверии объявления Федеральной резервной системой (ФРС) США решения по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит подскакивают в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 18.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,45 доллара, или на 0,83% — до 1837,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% — до 23,898 доллара за унцию.

Рынки ожидают итоги заседания ФРС США, которое проходит 25-26 января. Регулятор объявит свое решение по ставке и программе выкупа активов с рынка. Ожидается, что ставка будет сохранена. По данным CME Group, 97% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку с текущего уровня по итогам мартовского заседания, около 92% ждут повышения до 0,25-0,5%.

Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, так как они отражаются на курсе доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 96,17 пункта. Укрепление доллара автоматически делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.