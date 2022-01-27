События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|-6,8
|-7,8
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|0,8%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|2,6%
|-0,5%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|2,3%
|5,5%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|5,9%
|6%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|286 тыс
|260 тыс
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|-2,2%
|-0,2%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.01)
|638,2 млрд долл (на 14.01)
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 06.11.21, уменьшение УК путем погашения выкупленных ао, досрочные превыборы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20220127/835900691.html