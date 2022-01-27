МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) -6,8 -7,8
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 0,8% 0,4%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 2,6% -0,5%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 2,3% 5,5%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021) 5,9% 6%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 286 тыс 260 тыс
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь) -2,2% -0,2%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.01) 638,2 млрд долл (на 14.01)  
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Русгидро — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Фосагро — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 06.11.21, уменьшение УК путем погашения выкупленных ао, досрочные превыборы СД)    