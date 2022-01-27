МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь) 0,5% 0,3%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь) 0%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2021) 2,9%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2021) 1,1% 0,9%
9:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь) 0,8% 0,2%
9:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 3,3%  
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 3% 0,5%
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 2,6% 1,4%
12:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 1,7% -0,3%
12:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2021) 2,5%  
13:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,02%  
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 4,7% 4,8%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,5% 0,5%
16:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2021) 1,3% 1,2%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 5,7  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,6%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) 0,6% -0,6%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 65,9 65,8
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 68,8 68,7
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 491  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 604  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -0,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 385,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 194,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 30,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 125,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -88,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -80,9 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 24,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 2021    
  RUB Башнефть — СД (выборы члена комитета СД по аудиту, о прекращении участия Общества в других организациях, о назначении руководителей филиалов ПАО)    
  RUB Россети Центр — СД (отчет об утверждении инвестпрограммы компании на 2022-2026 с изменениями на 2021-2025)    