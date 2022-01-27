МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации статистики о сильном росте ВВП страны в прошлом квартале и о снижении числа заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,9% — до 34475,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 13674,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 4389 пунктов.

ВВП США в четвертом квартале 2021 года, по первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика оказалась значительно лучше прогнозов: аналитики ожидали роста лишь на 5,5%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

Трейдеры также продолжают отыгрывать принятые в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, в феврале ФРС снизит объем выкупа активов с рынка до 30 миллиардов с 60 миллиардов долларов в январе, а в марте полностью завершит программу выкупа.

В рамках своего выступления глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор видит существенный прогресс на рынке труда и инфляцию значительно выше целевых 2%, а значит, экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки ФРС.

"Заседание оказалось более "ястребиными", чем мы ожидали. Большинство заявлений по монетарной политике были ожидаемыми, но Пауэлл подчеркнул риски ускорения инфляции, что указывает на постепенное ужесточение политики", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Standard Chartered Bank Стивена Ингландера (Steven Englander).