МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг вечером продолжает расти после сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,116 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1237 доллара, курс доллара к иене рос до 115,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,63 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 1,14%, до 97,04 пункта.

ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики в то же время ожидали роста американской экономики на 5,5% в прошлом квартале.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

В среду были опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также прошла пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла, в рамках которой он подчеркнул, что сильный рынок труда и высокий уровень инфляции создают условия для повышения ставок. По словам аналитиков HSBC, которых цитирует газета Wall Street Journal, это заявление будет поддерживать дальнейшее укрепление доллара и даже может его ускорить.