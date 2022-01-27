МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по акциям золотодобывающией Polymetal после их падения на торгах в четверг, следует из сообщения торговой площадки.

На 18.41 акции Polymetal падали на 6%, до 1149 рубля.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 27.01.2022, 18.34 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 1065,2 рубля) и диапазона оценки рыночных рисков (до 949,75 рубля, эквивалентно ставке 23,75%) ценной бумаги POLY (Polymetal International plc)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется биржей, исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных параметров риска по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% — до 1,402 миллиона унций (43,6 тонны), серебра — снизила на 13%, до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).