МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на 2,9% в основные торги четверга на фоне скачка акций "Газпрома" на 7,8%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга вырос на 2,93% — до 3455,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 5,68%, до 1399,64 пункта.

Почти двукратная разница в динамике индексов обусловлена обвалом доллара на 1,67 рубля — до 77,75 рубля.