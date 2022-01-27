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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220127/835911458.html
Российский рынок акций вырос почти на три процента
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Российский рынок акций вырос на 2,9% в основные торги четверга на фоне скачка акций "Газпрома" на 7,8%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 27.01.2022
рынки, новости, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на 2,9% в основные торги четверга на фоне скачка акций "Газпрома" на 7,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга вырос на 2,93% — до 3455,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 5,68%, до 1399,64 пункта.
Почти двукратная разница в динамике индексов обусловлена обвалом доллара на 1,67 рубля — до 77,75 рубля.