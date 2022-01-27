МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом после сильной статистики по США и на решениях Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,13%, до 7554,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,6%, до 7023,8 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 15524,27 пункта.

Европейские рынки отреагировали ростом на сильные данные статистики из США. Так, ВВП страны в прошлом квартале увеличился на 6,9%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 5,5%. Данные по рынку труда США тоже оказались положительными — число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 30 тысяч и ожидаемо составило 260 тысяч.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать решения ФРС США и заявления главы регулятора Джерома Пауэлла относительно дальнейшей монетарной политики. Федрезерв сохранил учетную ставку на уровне 0-0,25% и планы сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка. В рамках пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что сильный рынок труда и высокий уровень инфляции создают условия для повышения ставок.

Трейдеры также обратили внимание и на европейскую статистику. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале вырос до минус 6,7 пункта с пересмотренного значения января в минус 6,9 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя до 7,8 пункта