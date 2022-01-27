МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг уверенно растет к доллару и евро, корректируя обвал предыдущих дней на фоне заявлений МИД РФ по Украине. Дорогая нефть добавляет уверенности рублевым "быкам".

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.41 мск падал на 1,5 рубля, до 77,92 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 86,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро максимально дешевели в четверг до 77,38 и до 86,25 рубля.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПРОВАЛ

На российском валютном рынке в четверг преобладает уверенный рост курса рубля к доллару и евро, корректирующий обвал предыдущих дней, когда основные резервные валюты обновили многомесячные максимумы выше 80 и 90 рублей, соответственно.

Сейчас участники рынка отыгрывают паузу в жесткой геополитической риторике и пытаются оценивать новости о ходе переговоров между Россией и Западом после представленных в среду Москве письменных ответов Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.

Кроме того, поступают новости о переговорах в рамках нормандского формата. РФ рассчитывает, что на встрече через две недели советников лидеров "нормандского формата" в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он же заявил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

При этом тенденции мировых рынков позитивны. Так, нефть вплотную подобралась к 90 долларам по марке Brent (апрельский фьючерс), хотя позже отступила и вечером теряет 0,5% — до 88,3 доллара за баррель. Позитивные макроэкономические данные по США поддерживают спрос на топливо. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год, что лучше ожиданий.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в четверг отскакивает вверх от многолетних минимумов, сигнализируя о коррекционном спросе на рублевые активы. Выросли и котировки российских акций.

Вербальные интервенции также поддержали курс рубля. Так, замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что снижение доли нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) до нуля не станет критичным для российского долгового рынка, хотя повлияет на доходности и ценообразование. При этом Минфин России может длительное время не выходить с размещениями новых ОФЗ, ждет нормализации ситуации на финансовых рынках.

Наконец, игроки рынка обратили внимание на оценки Банка России о том, что международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов.

В итоге курсы доллара и евро падают к рублю на 1,9-2,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу укрепление рублевых активов может умеренно сдерживаться "фактором пятницы", считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 28 января курс доллара может формироваться в пределах диапазона 77,2-79,2 рубля", — добавляет он.

Сохранение текущих условий для снижения геополитической премии в курсе доллара уже к середине февраля может вернуть его до 75 рублей, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"При этом следует четко понимать, что геополитическая напряженность все еще высока. Нельзя, увы, уверенно заявить, что в обозримом будущем мы не увидим котировки выше 80 рублей за доллар. Просто констатируем, что в моменте оснований для котировок выше 80 мы не наблюдаем", — добавляет он.