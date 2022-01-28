МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, если свободные добычные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых, а восстановление мировой экономики продолжится, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Fitch назвало оптимальную для рынка цену нефти

"Может ли нефть вырасти до 100 долларов и выше – думаю, такой сценарий вероятен, если окажется, что свободные мощности по увеличению добычи у ключевых стран ОПЕК+ меньше ожиданий, тогда как восстановление мировой экономики… будет продолжено после спада заболеваемости "омикроном", — сказал эксперт.

По его словам, положительно оценить спрос на нефть позволяет также рост экономики США значительно выше ожиданий. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, по первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 5,5%.

"Более того, риски конфликта и жестких санкций по отношению к России как к одному из крупнейших участников глобального рынка энергоресурсов добавляют неопределенности и как результат приводят к дополнительному спросу на нефть", — добавил Скрябин.

Цена нефти марки Brent в среду, 26 января, превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. В четверг, 27 января, цена откатилась от достигнутых максимумов, но все равно оставалась выше 88 долларов.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На январь 2022 года они составляют 3,2 миллиона баррелей в сутки.