МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу сохраняет позитивный настрой за счёт высоких цен на энергоносители и спада политической напряженности, индекс Мосбиржи прибавляет более 1% и консолидируется вблизи отметки 3500 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Рубль продолжает укрепляться на дорожающей нефти

Индекс Мосбиржи к 14.23 мск увеличивается на 1,15%, до 3495,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1412,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 3 копейки, до 77,93 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,74 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,5%, до 88,6 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок – расписки Ozon (+2,65%), Cian (+5,51%) и акции "Татнефти": обыкновенные дорожают на 2,55%, а префы — на 2,96%. Динамику значительно хуже рынка второй день подряд демонстрируют акции золотодобытчиков Polymetal (-3,84%), Petropavlovsk (-4,52%) и "Полюс" (-1,01%). Цены на газ в Европе поднимаются до $1080

Рынок во второй половине дня взял передышку: индекс Мосбиржи перешел к консолидации вблизи уровня 3500 пунктов после бурного роста накануне, считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. Эксперт считает, что для дальнейшего роста индекса потребуются "поддерживающие" новости и ожидает сохранения текущих уровней до конца дня. Инвесторы могут воздерживаться от активных действий из-за нежелания брать на себя дополнительный риск перед выходными, также предполагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Но если мировые рынки перейдут к устойчивому росту, а фактор международной политики не помешает, основные индексы могут попытаться преодолеть "технические" уровни сопротивления уже сегодня, не исключает Бабин. "Ближайшее сопротивление у индекса РТС находится на вершине прошлого четверга 1462 пунктов. Индекс Мосбиржи сегодня незначительно превышал аналогичный уровень, передвинув ближайшее сопротивление на сегодняшний максимум 3535 пунктов", — поясняет он.