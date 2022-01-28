МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник весны — выходной день    
  HKD Гонконг — Китайский Новый год — раннее закрытие торгов /в 12:00/    
  SGD Сингапур — Китайский Новый год — раннее закрытие торгов /в 12:30/    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 7% -0,8%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 1,9% 2,7%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь) 0,9%  
4:00 CNY Китай — Композитный индекс PMI (январь) 52,2  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50,3 50
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь) 52,7  
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 6,7% 6,7%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 6,6% 5,8%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 2,2%  
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 3,9%  
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% 0,4%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь) -1%  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь) 64,3 62,5
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусАгро — операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Акрон — закрытие реестра для ВОСА (реестр закрыт 25.02.2022, в заочной форме, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, в том числе объявление див-дов) 30 — див-д 2020 30 (1П2021) + 720 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Роснефть — СД (об изменении сделки)    