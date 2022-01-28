МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник весны — выходной день
|HKD
|Гонконг — Китайский Новый год — раннее закрытие торгов /в 12:00/
|SGD
|Сингапур — Китайский Новый год — раннее закрытие торгов /в 12:30/
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|7%
|-0,8%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|1,9%
|2,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,9%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI (январь)
|52,2
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50,3
|50
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)
|52,7
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|6,7%
|6,7%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|6,6%
|5,8%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|2,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|3,9%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)
|-1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|64,3
|62,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для ВОСА (реестр закрыт 25.02.2022, в заочной форме, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, в том числе объявление див-дов)
|30 — див-д 2020
|30 (1П2021) + 720 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — СД (об изменении сделки)
https://1prime.ru/Financial_market/20220128/835922241.html