МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Интерес граждан к покупке золота за прошлый год увеличился в России на 34% и составил 46,8 тонны, говорится в отчете Всемирного совета по золоту. Стоимость золота коррекционно растет

"В России в 2021 году в сравнении год к году потребительский спрос вырос на 34% и составил 46,8 тонны (в четвертом квартале 2021 года спрос составил 13 тонн, увеличение на 28%)", — сказано в отчете.

Спрос в ювелирном секторе при этом за год увеличился на 39%, до 41,5 тонны, а за четвертый квартал — на 32% до 11,7 тонны. А интерес к золотым слиткам и монетам вырос на 6%, до 5,3 тонны, с ростом в четвертом квартале на 2% до 1,3 тонны.

В целом же в мире совокупный ежегодный спрос на золото, без учета внебиржевых рынков, восстановился после влияния ковида и достиг 4021 тонны, чему поспособствовал рост спроса в четвертом квартале на 50% в годовом выражении, отмечают исследователи. ВТБ прогнозирует рост цен на золото и серебро

При этом интерес к золотым слиткам и монетам вырос в мире за год на 31% до 1180 тонн — это максимальный показатель за восемь лет, а спрос на ювелирные изделия достиг уровня "доковидного" 2019 года в 2124 тонны. В промышленном же секторе мира в прошлом году использование золота достигло 330 тонн — это максимум за три года.

Наконец, центральные банки стран мира двенадцатый год подряд становились нетто-покупателями золота, прибавив за прошлый год 463 тонны к своим резервам, что на 82% больше показателя 2020 года. "Центробанки, как из развивающихся стран, так и из стран с развитыми рынками, увеличили свои золотые резервы, подняв общемировой объем резервов центробанков почти до 30-летнего максимума", — также отмечается в документе.