БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв — ПРАЙМ. Основной аргентинский биржевой индекс Merval растет на 4,08% до 89483,15 пункта на фоне новостей о достижении правительством страны договоренностей с МВФ по долгу, следует из данных биржи. Фондовые биржи АТР в основном растут

Ранее президент страны Альберто Фернандес сообщил, что власти пришли к соглашению с МВФ по долгу, которое позволит экономике страны развиваться.

Новые договоренности, как говорил глава государства, не ограничивают пенсионные права граждан, не требуют проведения трудовой реформы, способствуют инвестициям в инфраструктуру, не предписывают добиться нулевого дефицита бюджета.

В июне 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов. Однако стране было переведено 44,5 миллиарда.