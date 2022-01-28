МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером стабилен по отношению к другим основным мировым валютам после выхода пересмотренных данных о потребительских настроениях населения и динамики его расходов и доходов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1143 доллара, а курс доллара к иене слабо растёт — до 115,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,34 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 97,25 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, был пересмотрен до 67,2 пункта с предварительной оценки в 68,8 пункта. При этом ещё в декабре этот показатель находился на уровне 70,6 пункта.

Кроме того, доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, но аналитики ожидали большего роста показателя – на 0,5%. В то же время потребительские расходы в указанном периоде уменьшились на 0,6% в месячном выражении.

Таким образом, эта макростатистика подводит черту под укреплением американской валюты последних дней. С начала недели доллар значительно подорожал к другим основным мировым валютам – в частности, курс евро к доллару упал на 1,7%. Индекс же доллара увеличился на 1,6%.

Такая динамика была вызвана ожиданием инвесторами ужесточения монетарной политики Федрезерва США, итоги заседания которого были опубликованы в среду. И регулятор, можно сказать, превзошёл ожидания, отметив, что нынешние условия хороших темпов роста экономики и высокой инфляции подходят для начала периода повышения учётной ставки. И это снова подтолкнуло доллар наверх.