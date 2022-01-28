МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по итогам основных торгов на 0,95% на паузе в негативной геополитической риторике, а по итогам недели – на 1,4%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% — до 3488,6 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1407,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 21 копейку – до 78,17 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 87,22 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,18% — до 89,21 доллара за баррель.