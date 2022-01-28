МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером остается в плюсе к доллару и к евро на фоне охлаждения санкционных рисков и общей паузы в жесткой геополитической риторике.

Дорогая нефть и рост котировок рублевых гособлигаций поддерживают уверенность рублевых "быков".

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.17 мск падает на 18 копеек, до 77,78 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 86,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

На российском валютном рынке в пятницу — второй день подряд — преобладал рост курса рубля к доллару и евро, корректирующий обвал предыдущих дней завершающейся недели. Так, после роста в первой половине недели, в среду, основные резервные валюты обновили многомесячные максимумы выше 80 и 90 рублей, соответственно.

Однако затем – после получения Москвой письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности — в жесткой геополитической риторике наметилась пауза. Более того, в пятницу поступили позитивные сигналы. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, власти РФ готовы на встречу в Москве, в Сочи или в Петербурге. Кроме того, Лавров, говоря о вероятности начала войны, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет.

Вечером рост рубля, после небольшой паузы, возобновился. Этому способствовали сообщения Wall Street Journal (со ссылкой на источники) о том, что США на данный момент не рассматривают введение против РФ санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT.

При этом тенденции мировых рынков позитивны, что поддерживает укрепление рубля. Так, стоимость нефти остается около 90 долларов: марка Brent (апрельский фьючерс) вечером прибавляет 1,4% — до 89,4 доллара за баррель.

Нефть готовится завершить шестую неделю подряд ростом. В последнее время инвесторы оценивали перспективы сохранения баланса спроса и предложения на рынке в свете усиления международной напряженности. Теперь инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в пятницу второй день подряд отскакивает вверх от многолетних минимумов, сигнализируя о коррекционном спросе на рублевые активы. Растут и котировки российских акций.

В итоге курсы доллара и евро падают к рублю на 0,4% и на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара и соотношение инфляции в России и США говорят о том, что российская валюта сильно недооценена, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"На следующей неделе динамику пары доллар-рубль будут задавать развитие геополитической ситуации. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс доллара попробует развить движение к нижней границе нашего целевого диапазона 76,5-78 рубля в случае отсутствия негативных геополитических новостей. При условии "нормализации" странового риска справедливая стоимость доллара находится в диапазоне 73-75 рублей, куда доллар постепенно будет смещаться. Отметим, что рубль заметно отстает в стоимости от других валют ЕМ", — добавляет он.

Прогноз по курсу на следующую неделю – 76-79 рублей за доллар, оценивает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

"Уровень напряженности в геополитике перешел к снижению, одновременно с этим в позитивную сторону развернулась динамика и на рынке рублевого долга. Котировки нефти Brent находятся на семилетних максимумах вблизи 90 долларов. От заседания ОПЕК+ на будущей неделе сюрпризов не ждут, так что усиление нервозности в ценах в этой связи маловероятно", — рассуждает он о факторах курсообразования рубля.