МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением по итогам нестабильной недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,17%, до 7466,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 6965,88 пункта, немецкий DAX — на 1,32%, до 15318,95 пункта.

Эта неделя ознаменовалась сильной волатильностью на мировых рынках, наблюдались резкие скачки вверх и вниз, часто динамика значительно менялась в течение одной торговой сессии. Однако по итогам недели ключевые индексы Европы показали умеренное снижение – на 0,3-1,8%.

По словам аналитика CMC Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, нестабильная динамика была вызвана неопределенностью вокруг последствий действий мировых центробанков по сдерживанию инфляции. Федрезерв США уже заявил о том, что нынешние условия подходят для повышения ставок, теперь инвесторы ожидают решений Европейского центробанка, а также Банка Англии, который уже на прошлом заседании поднял свою процентную ставку.

В пятницу инвесторы также оценивали статистику по региону. Так, ВВП Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2021 года поднялся на 1,4% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,8%. Французская же экономика в прошлом квартале выросла на 0,7% вместо ожидавшихся 0,5%.