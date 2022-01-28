МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,08%, до 7,26 доллара, "Новатэка" — на 0,86%, до 206,4 доллара, "Лукойла" — на 1,74%, до 87,02 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,1%, до 8,39 доллара, "Газпром нефти" — на 1,66%, до 32,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в стоимости на 1,19%, до 28,19 доллара, НЛМК — выросли на 0,59%, до 27,1 доллара, "Северстали" — снизились на 0,47%, до 18,9 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,9%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 0,56% в 13,22 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,12%, до 70,32 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,29%, до 5,36 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,23%, до 2,15 доллара, "Магнита" — подорожали на 0,04%, до 12,69 доллара.