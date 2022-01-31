МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии в понедельник торгуются без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Биржа Гонконга завершила торги раньше обычного, а биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем. Российский рынок акций умеренно повышается

По состоянию на 7.59 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,23% — до 27047 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,13% — до 6978,30 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index вырос по итогам торгов понедельника на 1,15% — до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% — до 2663,34 пункта.

Оптимизму инвесторов в понедельник, с одной стороны, способствует сезон отчетностей за 2021 финансовый год. Большинство компаний отчитались о хороших результатах. Позднее в понедельник будет опубликован финансовый отчет японского автоконцерна Mitsubishi Motors.

С другой стороны, инвесторы сохраняют осторожность на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Правительства некоторых стран рассматривают дополнительные ограничения, что может замедлить восстановление экономики.