МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром растет по отношению к доллару, инвесторы ожидают ряд макроэкономических статданных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов. Рубль вышел в небольшой плюс к евро и продолжает повышаться к доллару

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару растет до 1,1163 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1143 доллара, а курс доллара к иене — до 115,45 иены за доллар со 115,24 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 97,13 пункта.

Валютные инвесторы в понедельник находятся в ожидании статистических данных по еврозоне и Германии. Аналитики полагают, что инфляция в Германии в январе, согласно предварительной оценке, замедлилась до 4,3% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее.

В тот же день будет обнародована статистика по первой оценке по динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 4,7% в годовом выражении. В третьем квартале ВВП вырос на 3,9%.

На этой неделе внимание трейдеров также будет сосредоточено на заседаниях Европейского центробанка и Банка Англии. Решение регуляторов по монетарной политике могут повлиять на национальную валюту.